Минпросвещения не планирует вводить жесткий карантин в школах

Образовательный процесс сохраняется на территории всей России, речи о локдауне в системе образования не идет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова передает ТАСС.

В стране продолжается работа по защите здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения, сказал Кравцов, уточнив, что меры от региона к региону разнятся в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Министр также отметил, что при принятии решений, касающихся организации учебного процесса, необходимо рассматривать каждый конкретный случай.

По его данным, примерно 110 российских школ (0,31%) сейчас закрыты на карантин из-за коронавируса, 88 школ (0,22%) — из-за ОРВИ и гриппа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 125 школ закрылись на карантин из-за коронавируса

— Минпросвещения не планирует переводить школы на удаленку

— Минпросвещения: решение о тестировании учителей на COVID-19 принимают регионы