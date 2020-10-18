В Петербурге мальчик попал в больницу, угостившись энергетиком

В Петербурге мальчика госпитализировали после того, как друг угостил его энергетиком. Об этом пишет РЕН.

Инцидент произошел 17 октября. Мать пострадавшего обнаружила ребенка в подъезде жилого дома на улице Бадаева без сознания. Одноклассник мальчика объяснил, что знакомый угостил их энергетиком.

Медики диагностировали у подростка отравление наркотическим веществом. Его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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