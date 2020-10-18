В Петербурге мальчик попал в больницу, угостившись энергетиком
Катерина Медведева
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В Петербурге мальчика госпитализировали после того, как друг угостил его энергетиком. Об этом пишет РЕН.
Инцидент произошел 17 октября. Мать пострадавшего обнаружила ребенка в подъезде жилого дома на улице Бадаева без сознания. Одноклассник мальчика объяснил, что знакомый угостил их энергетиком.
Медики диагностировали у подростка отравление наркотическим веществом. Его состояние оценивается как тяжелое.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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