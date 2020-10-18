При взрыве на западе Афганистана погибли 12 человек и ранены более 100
Бернст Ю.
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У полицейского участка в городе Фирозкох в провинции Гор на западе Афганистана произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.
В результате более 100 человек получили ранения и 12 погибли.
По данным местной полиции, причиной взрыва стал заминированный автомобиль.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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