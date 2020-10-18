При взрыве на западе Афганистана погибли 12 человек и ранены более 100

У полицейского участка в городе Фирозкох в провинции Гор на западе Афганистана произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

В результате более 100 человек получили ранения и 12 погибли.

По данным местной полиции, причиной взрыва стал заминированный автомобиль.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На востоке Афганистана произошел взрыв, погибли 15 человек

— СМИ: в Афганистане власти проведут переговоры с талибами (организация запрещена в России)*

— При столкновении вертолетов ВВС Афганистана погибли 15 человек