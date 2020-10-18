В Белоруссии задержали 58 митингующих за прошедший день
В Белоруссии 17 октября задержали 58 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Об этом сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.
По ее словам, протесты прошли в 13 населенных пунктах страны.
«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан», — написала Чемоданова.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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