В Белоруссии задержали 58 митингующих за прошедший день

В Белоруссии 17 октября задержали 58 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Об этом сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

По ее словам, протесты прошли в 13 населенных пунктах страны.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан», — написала Чемоданова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Священная война»: в Минске полицейские задержали 40 человек

— Более 10 участников студенческого марша задержали в Минске

— В Минске прошел женский протестный марш