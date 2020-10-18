Омбудсмен начал проверку данных о принудительной стерилизации в пансионате на Урале

Аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области начал проверку после появления информации о нарушении прав женщин в «Уктусском пансионате» для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, пациентка пансионата рассказывает о случаях принудительной стерилизации в учреждении.

Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что в ведомство уже поступала жалоба от родственников одной из пациенток. Но, по словам омбудсмена, родственников убеждали дать согласие на стерилизацию пациентки, так как были показания к процедуре.

«Это было, но насильственного случая ни одного нам не подтвердилось. Мы начали проверку», — сказала Мерзлякова.

Министерство социальной политики региона также организовало проверку пансионата. В министерстве добавили, что справка, продемонстрированная в видеозаписи, датирована 2008 годом.

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