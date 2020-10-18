Более 53,8 млн тестов на коронавирус проведено в России

В России проведено уже более 53,8 млн тестов на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из них за минувшие сутки было сделано 544 тыс. исследований.

Также сообщается, что свыше 304 284 граждан остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирус в России: суточный прирост заболевших составил 15 тыс.

— Врач назвал способы защиты от коронавируса зимой

— Вирусолог рассказал, откуда могут прийти агрессивные мутации COVID-19