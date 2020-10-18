Центр Чумакова создал комитет по мониторингу данных клиники вакцины от COVID-19

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук создал специальный комитет по мониторингу данных, получаемых в ходе клинических испытаний вакцины собственной разработки против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

По его словам, комитет будет изучать данные по безопасности и об основных параметрах эффективности вакцины, а также займется выработкой рекомендаций о целесообразности продолжения, остановки исследования или внесения в него изменений.

В состав комитета вошли специалисты различных профилей, в частности, в области эпидемиологии, иммунологии, неврологии, аллергологии, инфекционных болезней, организации здравоохранения и общей врачебной практики.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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