Установлен фактор, вдвое увеличивающий вероятность смерти от COVID-19

Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что заболевания почек более чем вдвое увеличивают риск смерти при заражении коронавирусом нового типа. Исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.

Ученные проанализировали данные 372 пациентов с коронавирусом, с 10 марта по 23 июля госпитализированных в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема.

У 216 из них имелись хронические, или возникшие в результате инфекции проблемы с почками. 107 (около 50%) из них скончались. Среди остальных 156 пациентов без почечной недостаточности погибли только 32 человека (21%).

Ученые считают, что это может быть связанно с «перекрестной связью» между легкими и почками, а также использованием токсичных средств при лечении инфекции.

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