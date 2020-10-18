В Китае нашли живой коронавирус на упаковке замороженной трески

На упаковке замороженных продуктов в Китае обнаружили живой коронавирус, при контакте с которым человек может заразиться. Об этом говорится в сообщении на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

По данным ведомства, вирус SARS-CoV-2 был найден на упаковке импортной замороженной трески.

По мнению китайских специалистов, этот случай подтверждает гипотезу, что новый тип коронавируса может сохраняться на предметах в течение длительного времени при особых условиях.

По последним данным, всего в Китае заразились коронавирусом нового типа 90 942 граждан, скончались 4 739 человек.

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