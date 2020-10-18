Пансионат под Свердловском проверят после сообщений о принудительной стерилизации

Министерство социальной политики Свердловской области организовало проверку «Уктусского пансионата» для инвалидов и престарелых людей после появлении информации о нарушении прав проживающих там женщин. Об этом говорится в сообщении на сайтеведомства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что руководство «Уктусского пансионата» принудительно отправляло проживающих там женщин на стерилизацию.

«Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время», — говорится в сообщении.