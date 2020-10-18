В РПЦ призвали врачей пускать священников к пациентам COVID-19
Пациенты с COVID-19 в больницах особенно нуждаются в посещении священников. Такое мнение выразил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА «Новости».
По данным агентства, тал Иларион прокомментировал информацию о том, что в России растет число вызовов священников к людям, которые заразились коронавирусом.
«Священнослужителей очень часто просто не допускали к пациентам из-за того, что карантинные меры были очень строгими, а процесс посещения больных не был до конца отлажен», — сказал он.
Митрополит добавил, что с начала распространения коронавируса в России РПЦ оперативно подготовила священнослужителей для взаимодействия с людьми, больными COVID-19. По его словам, эти клирики хорошо разбираются в санитарной и эпидемической тематике, способны полностью защитить себя и тех, кого они посещают.
Кроме того, Иларион обратился к врачам, руководителям больниц и госпиталей, в которых сейчас находятся зараженные коронавирусом пациенты.
«Если приглашают священника, пожалуйста, беспрепятственно допускайте его к пациенту, чтобы не лишать больного человека возможности получить духовное утешение, а умирающего — последнего напутствия».
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