Сообщения о принудительной стерилизации в пансионате проверят на Урале

Власти Свердловской области проверят сообщения о принудительной стерилизации женщин в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов. Об этом сообщается на сайте регионального министерства социальной политики.

Подобные жалобы поступили впервые, отмечает министерства. В сообщении подчеркивается, что для проверки может потребоваться дополнительное время, так как представленная справка об операции датирована 2008 годом.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой женщина, заявляющая, что живет в пансионате, рассказала о принуждении к стерилизации.