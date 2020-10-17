В Гвинейском заливе пираты напали на газовоз

В Гвинейском заливе пираты напали на танкер для перевозки сжиженного газа Methane Princess, который был на якорной стоянке около столицы Экваториальной Гвинеи города-порта Малабо. Об этом пишет специализированный портал Dryad Global.

Пираты атаковали судно, когда завершились погрузочные работы. Напавшие взяли в заложники двух членов команды, граждан Филиппин. Один из них смог сбежать, выпрыгнув из пиратского катера.

Пираты также попытались взломать дверь помещения, где заперся экипаж. Один моряк получил ранение. Увидев приближающуюся морскую охрану, напавшие покинули газовоз, забрав заложника.

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