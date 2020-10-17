В НАО на реке обнаружили радужную пленку

В Ненецком автономном округе на реке Колва в районе Харьягинского месторождения обнаружили радужную пленку, написал губернатор округа Юрий Бездудный «ВКонтакте».

«Сегодня на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная плёнка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания-недропользователь выставил 150 метров бонового заграждения. На месте работают сотрудники, чтобы выяснить причины происходящего.

Губернатор округа добавил, что поручил департаменту природных ресурсов, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре срочно разобраться в причинах случившегося.

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