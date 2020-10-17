СМИ: семье напавшего на учителя под Парижем не хотели давать статус беженцев

Власти Франции не хотели давать статус политических беженцев семье молодого человека, обезглавившего преподавателя в пригороде Парижа, сообщает французское издание Le Point со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Когда семья прибыла во Францию в 2008 году, администрация отказалась предоставить им статус беженцев и выдать им разрешение на проживание в стране, указано в материале. Однако в 2011 году французский Национальный суд по делам беженцев отменил это решение, в результате чего они получили возможность остаться во Франции.

Обвиняемый в убийстве после достижения совершеннолетия получил вид на жительство автоматически, так как в 2011 году ему была предоставлена государственная защита, отметил источник.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

По данным антитеррористической прокуратуры, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура Франции подтвердила российское происхождение убийцы учителя под Парижем

— Прокуратура Франции: девять человек задержаны после убийства под Парижем

— Посольство РФ: убийство учителя под Парижем не имеет отношения к России