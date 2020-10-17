Тела двоих молодых людей с огнестрельными ранениями нашли в Москве

Тела молодого человека и девушки с огнестрельными ранениями нашли в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело были обнаружены в квартире на юго-востоке столицы, отметил источник.

По его словам, предварительно установлено, девушка застрелила молодого человека, после чего покончила с собой.

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