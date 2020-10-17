В России зафиксирована сама низкая продолжительность здоровой жизни в Европе
Самая низкая продолжительность здоровой жизни среди европейских стран зафиксирована в Европе, свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале The Lancet.
Ожидаемая продолжительность жизни в России при отсутствии хронических заболеваний составляет 63,7 года, указано в отчете о результатах исследования. Подобный показатель является самым низким среди стран Европы, самый высокий зафиксирован в Исландии и составляет 71,9 года.
При этом показатель DALY, повышение которого означает увеличение числа хронических заболеваний в стране, в России снижается на 2% ежегодно в течение уже десяти лет, отмечают исследователи.
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