В Уфе три человека погибли при пожаре

В Уфе мужчина и две женщины погибли при пожаре в квартире в многоэтажном доме, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«По прибытии установлено, что из квартиры на 16-м этаже 20-этажного дома идёт сильный дым. Вынесены и переданы бригаде скорой медицинской помощи две женщины и один мужчина в бессознательном состоянии», — говорится в сообщении.

Позже медики констатировали их смерть. Специалисты эвакуировали 85 человек, в том числе 17 детей из дома по адресу ул. М.Рыльского, 12.

Причины пожара устанавливаются.

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