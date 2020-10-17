В Великобритании число заражений коронавирусом превысило 700 тысяч
Карина Казанцева
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В Великобритании число заражений коронавирусом превысило 700 тысяч, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
17 октября заразились — 16 171, 16 октября — 15 650, 15 октября — 18 996 человек. С начала пандемии скончались 43 669 пациентов.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, 29 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
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