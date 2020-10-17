В Ростове ищут ассистента попугая на зарплату в 120 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону ищут ассистента попугаю Лексусу Ильичу, зарплата составляет 120 тысяч рублей. Объявление появилось на сервисе по поиску работы.
«За все время присутствия в офисе Лексус Ильич накопил большое количество работы, с которой перестал справляться самостоятельно», — говорится в описании вакансии.
Отмечается, что ассистент будет вести документы, работать с клиентской базой, покупать корм и игрушки, а также отучать попугая ругаться при клиентах.
От кандидатов ожидают любовь к животным, опыт работы в рекламе и проведения переговоров.
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