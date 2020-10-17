На протестах в Минске задержали около 40 человек

В Минске правоохранители задержали около 40 человек на несанкционированных протестах, сообщил незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна».

Согласно информации центра, большинство задержаний произошли на студенческом марше. Среди задержанных — трое журналистов. В их отношении начат административный процесс.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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