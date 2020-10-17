Врач рассказал о состоянии детей, выпавших из окна в Саратове

Две маленькие девочки, которых выбросила мать с четвертого этажа в Саратове, находятся в крайне тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«Девочки в крайне тяжелом состоянии, мать — в средней степени тяжести», — сказал источник.

Он уточнил, что все пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в отношении жительницы Саратова возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух малолетних лиц» после того, как она выбросила из окна своей квартиры на четвертом этаже двоих дочерей пяти и восьми лет.

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