Врач рассказал о состоянии детей, выпавших из окна в Саратове
Карина Казанцева
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Две маленькие девочки, которых выбросила мать с четвертого этажа в Саратове, находятся в крайне тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
«Девочки в крайне тяжелом состоянии, мать — в средней степени тяжести», — сказал источник.
Он уточнил, что все пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее в отношении жительницы Саратова возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух малолетних лиц» после того, как она выбросила из окна своей квартиры на четвертом этаже двоих дочерей пяти и восьми лет.
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