В доме папы Римского зафиксирована вспышка коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Доме Святой Марфы в Ватикане, где расположены личные апартаменты папы Римского Франциска. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА «Новости».

Отмечается, что заболевшего человека направили в изоляцию, симптомов коронавируса у него нет. Контактировавшие с ним лица также отстранены.

По словам Бруни, здоровье всех проживающих в Доме Святой Марфы постоянно подвергается мониторингу. Он добавил, что за последние дни трое жителей Ватикана смогли вылечиться от инфекции.

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