В Саратовской области женщина выбросила двух дочек из окна

В отношении жительницы Саратова возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух малолетних лиц» после того, как она выбросила из окна своей квартиры на четвертом этаже двух дочек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Саратовской области.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 17 октября, в доме по Ново-Астраханскому шоссе в Саратове. Дети остались живы, их госпитализировали. Женщина также находится в медучреждении, ее охраняют сотрудники полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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