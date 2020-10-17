В Южной Осетии умер первый пациент с коронавирусом

В Южной Осетии умер первый пациент с коронавирусной инфекцией, им оказалась пожилая женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Югосетпотребнадзора Марину Кочиеву.

«К сожалению, у нас зафиксирован первый случай смерти с диагнозом «коронавирус» — это пожилая женщина 88 лет», — уточнила она.

За минувшие сутки COVID-19 выявили в стране у 57 человек, что стало рекордным показателем. Всего с момента вспышки эпидемии в Южной Осетии зарегистрировано 287 случаев болезни.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются 187 пациентов с коронавирусом, около 40 из них находятся в инфекционном отделении республиканского медцентра, остальные проходят лечение амбулаторно.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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