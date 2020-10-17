Бывший схиигумен Сергий пригласил губернатора посетить женский монастырь на Урале

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева самолично посетить Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», чтобы посмотреть на жизнь насельниц. Об этом сообщил представитель Сергия Всеволод Могучев на своей странице в «Вконтакте».

Романов обратил внимание на то, что с 2007 по 2020 год в монастыре учебу закончили 136 человек, из них 34 человека получили высшее образование, девять человек закончили духовную семинарию, а остальные получили средне-специальное образование. Кроме того, монастырь регулярно посещают врачи. В настоящее время опекаемые дети в обители не проживают.

Он также отметил, что все здания монастыря постепенно перейдут Екатеринбургской епархии в соответствии с законодательством России.

Ранее сообщалось, что отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм под Екатеринбургом. Об этом сообщал представитель Сергия Всеволод Могучев.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова), которое было принято 3 июля текущего года.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом. Позднее 10 сентября он был отлучен от церкви.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бывший схиигумен Сергий открыл новый храм после отлучения от церкви

— Екатеринбургская епархия назвала кощунством открытие храма экс-схиигуменом Сергием