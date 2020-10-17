Число выявленных случаев коронавируса в Москве увеличилось на 4648

За прошедшие сутки в столице зафиксировали еще 4 648 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

Притом за 24 часа выздоровели более 2 тыс. пациентов, а скончались всего два человека.

С начала пандемии в Москве выявлено 357 643 случая COVID-19, выздоровели более 272 тыс. пациентов, умерли — 5 852.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 14 922 человека. Таким образом в РФ зарегистрировано 1 384 235 случаев инфекции.

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