Более 30 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в Бразилии

Более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Бразилии за последние 24 часа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Так, по информации министерства, число заболевших COVID-19 за последние сутки в стране возросло на 30 914. Обще число заражений достигло 5 200 300.

Жертвами инфекции к настоящему времени стали 153 214 пациента, в том числе 713 — за последние сутки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона — скончались.

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