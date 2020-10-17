Более 30 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в Бразилии
Более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Бразилии за последние 24 часа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.
Так, по информации министерства, число заболевших COVID-19 за последние сутки в стране возросло на 30 914. Обще число заражений достигло 5 200 300.
Жертвами инфекции к настоящему времени стали 153 214 пациента, в том числе 713 — за последние сутки.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона — скончались.
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