В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова

Власти Одессы приняли решение вернуть проспекту Небесной Сотни и улице Инглези исторические их названия. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Геннадий Труханов.

«Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии», — написал Труханов.

Как отметил мэр, эти улицы получили новые имена решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках украинского закона о декоммунизации.

По словам Труханова, для возвращения прежних названий есть все законные основания.

«Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом», — пояснил градоначальник.

В свою очередь, 25-я Чапаевская дивизия защищала в годы Великой Отечественной войны рубежи города от оккупантов, а потому на ее имя закон распространяться не может, добавил мэр.

Власти Одессы намерены и в дальнейшем бороться за возвращение улицам города исторических названий. Так, Труханов объявил, что инициирует созыв общественных слушаний для восстановления исторической справедливости.

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