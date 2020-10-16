В Брянской области под завалами нашли тело женщины
Валерия Исполатова
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В Брянской области под завалами на месте частичного обрушения жилого дома спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
«Под завалами спасатели обнаружили тело женщины. К сожалению, спасти ее не удалось», — говорится в сообщении оперштаба.
Там также отмечается, что личность погибшей пока не установлена.
Ранее стало известно, что в поселке Вышков Брянской области произошло частичное обрушение частного дома.
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