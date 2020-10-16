Россиянку пытались отравить в ресторане на Кубе
Полина Рутковская
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В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на убийство россиянки на Кубе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, 53-летнюю женщину пытались отравить в ресторане в Гаване. Злоумышленники добавили в масло черного тмина мышьяк, кадмий и свинец.
Россиянка выжила, однако у нее развилось онкологическое заболевание, указано в сообщении.
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