Главврач больницы в Коммунарке заявил приближении второй волны COVID-19

Россия может приближаться ко второй волне заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, предполагает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Проценко подчеркнул, что в сложившейся ситуации очень сложно дать точную характеристику процессов, специалисты в данный момент ведут работу в этом направлении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин сообщил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.

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