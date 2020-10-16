Макрон прибыл на место ЧП под Парижем
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место происшествия, где мужчина обезглавил человека. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Французский лидер находится у учебного заведения, где произошел инцидент, его сопровождают министр национального образования Жан-Мишель Бланкер и министр по делам гражданства Марлен Скьяппа.
Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.
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