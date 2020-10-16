СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Марцинкевича

Следователи Челябинской области отказались возбудить уголовное дело по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), который скончался в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

По словам защитника, официального отказа на запрос родственников умершего нет. О решении СК стало известно от близкого к следствию источника.

«Как только нас уведомят, мы будем оспаривать данное решение, так как считаем, что Максим был убит», — заявил Михальчик.

Ранее сообщалось, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 и оставил предсмертную записку.

В 2017 году суд признал Тесака виновным в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Суд также установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.