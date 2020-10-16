Препарат от коронавируса «Арепливир» поступил во все регионы РФ

Препарат от коронавируса «Арепливир» был поставлен во все российские регионы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного исполнительного директора компании-производителя ГК «Промомед» Андрея Младенцева.

«Мы поставили, но в аптеках сейчас раскладывается. Вот во Владивостоке во всю уже продается препарат», — рассказал Младенцев.

В конце июня лекарственный препарат от COVID-19 «Арепливир» на основе фавипиравира фармацевтической компании «Промомед» был одобрен Минздравом России.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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