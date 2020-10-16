Неизвестный обезглавил человека в пригороде Парижа

Неизвестный обезглавил человека во французском департаменте

Валь-д'Уаз недалеко от Парижа, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, инцидент произошел около 17.00 по местному времени (18.00 мск) возле школы. Мужчина с ножом угрожал приехавшей на место полиции, которая затем несколько раз открывала огонь.

По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.