Неизвестный обезглавил человека в пригороде Парижа
Полина Рутковская
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Неизвестный обезглавил человека во французском департаменте
Валь-д'Уаз недалеко от Парижа, сообщает BFMTV.
По данным телеканала, инцидент произошел около 17.00 по местному времени (18.00 мск) возле школы. Мужчина с ножом угрожал приехавшей на место полиции, которая затем несколько раз открывала огонь.
По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.