Сбежавшего из психбольницы опасного пациента ищут в Калуге

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Калуге ищут сбежавшего пациента психиатрической клиники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Мужчина находился на принудительном лечении, он может быть опасен для окружающих, подчеркнули в правоохранительных органах.

МВД призывает соблюдать меры предосторожности и незамедлительно проинформировать полицию при обнаружении сбежавшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Из психоневрологической больницы Магнитогорска сбежали три пациента

Подросток сбежал из психбольницы в Ставрополе

В Иркутске из психбольницы сбежали шесть пациентов