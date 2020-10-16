Сбежавшего из психбольницы опасного пациента ищут в Калуге
Полина Рутковская
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В Калуге ищут сбежавшего пациента психиатрической клиники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
Мужчина находился на принудительном лечении, он может быть опасен для окружающих, подчеркнули в правоохранительных органах.
МВД призывает соблюдать меры предосторожности и незамедлительно проинформировать полицию при обнаружении сбежавшего.
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