The Guardian назвала очередную версию произошедшего с Навальным

Западные спецслужбы считают, что к якобы отравлению Алексея Навального причастна Федеральная служба безопасности России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников издания, к произошедшему с Навальным имеет отношение Вторая служба ФСБ. Она якобы отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутриполитическими угрозами.

The Guardian отмечает, что на основании таких выводов Евросоюз решил ввести санкции против директора ФСБ Александра Бортникова.

Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД России обвиняет Германию в подрыве двусторонних отношений

— Евросоюз ввел санкции против россиян из-за ситуации с Навальным

— В Кремле отреагировали на санкции ЕС из-за Навального