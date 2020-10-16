Названа причина задымления в ТЦ в Мытищах
Полина Рутковская
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Причиной задымления в торговом центре «Красный Кит» в подмосковных Мытищах стало возгорание под мангалом на фуд-корте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Воздухоотвод под мангалом загорелся на площади 2 кв. м, что привело к задымлению, рассказал источник. На данный момент возгорание ликвидировано.
Ранее сообщалось, что после задымления в торговом центре «Красный Кит» из здания эвакуировали посетителей и персонал.
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