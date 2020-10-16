Названа причина задымления в ТЦ в Мытищах

Причиной задымления в торговом центре «Красный Кит» в подмосковных Мытищах стало возгорание под мангалом на фуд-корте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Воздухоотвод под мангалом загорелся на площади 2 кв. м, что привело к задымлению, рассказал источник. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что после задымления в торговом центре «Красный Кит» из здания эвакуировали посетителей и персонал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Мытищах людей эвакуировали из-за задымления в ТЦ