Песков: РФ не ведет кампанию против оксфордской вакцины от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждения британской стороны о том, что Россия якобы ведет кампанию против разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавирусной инфекции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия никого не дезинформирует, Россия гордо говорит о своих успехах, Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Россия выступает за международное сотрудничество в борьбе с пандемией. Он также напомнил, что у Москвы уже есть документы о намерениях по продаже и совместному производству отечественной вакцины в целом ряде стран.

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