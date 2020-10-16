В Кремле прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса в России

В Кремле обеспокоены ростом случаев коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в связи с быстрым распространением эпидемии в стране принимаются энергичные меры, направленные на то, чтобы сподвигнуть россиян на соблюдение строгих мер предосторожности.

«Сейчас ситуация под контролем, несмотря на такую печальную динамику», — подчеркнул Песков.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

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