В Индии не меньше 75 человек погибли из-за сильных дождей

Минимум 75 человек погибли на западе и юго-востоке Индии из-за сильных дождей, пишет газета «Хинду».

По информации издания, в районах Солапур, Сангли и городе Пуна дожди привели к обрушению зданий и нарушению энергоснабжения. Также стихия отрезала от внешнего мира больше 100 деревень. Специалисты эвакуировали больше 20 тысяч человек.

Также сильнейшие за 117 лет ливни шли в штате Теленгана, из-за чего погибли 50 человек. Как сообщают власти, в настоящий момент продолжаются экстренные работы по ликвидации последствий.

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