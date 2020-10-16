В Испании ищут бармена, чтобы спасти деревню от вымирания

Испанские власти ищут бармена в деревню Олвес в муниципалитете Калатаюд, чтобы спасти ее от вымирания, пишет газета Idealista.

Деревня оказалась под угрозой исчезновения, когда оттуда уволился бармен. Бар был единственным местом, где собирались местные жители.

Новому бармену власти пообещали предоставить дом, отменить платежи за аренду, отопление и частично за электричество. Единственное требование — официально оформить работу и получить статус самозанятого.

Чиновники считают, что вакансия будет полезной для того, кто потерял работу после коронавирусу. Предпочтение отдается семейным кандидатам.

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