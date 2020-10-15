В Петербурге закупят фрагменты человеческих тел

В Санкт-Петербурге медицинский исследовательский центр травматологии имени Вредена закупит части человеческих тел на 12,8 млн рублей. Это следует из данных портала госзакупок.

Всего объявлено два тендера на закупку замороженных человеческих конечностей и торсов для морфологических курсов и мастер-классов для врачей.

Отмечается, что исполнитель должен подтвердить законность получения человеческих останков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Спланировали и убили»: СК задержал вдову и тещу расчлененного рэпера

— Убийство на заводе: в Неве выловили мешки с частями тела

— Теща рэпера Картрайта задержана по подозрению в пособничестве его убийству