В Петербурге закупят фрагменты человеческих тел
Максимс Краюшкинс
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В Санкт-Петербурге медицинский исследовательский центр травматологии имени Вредена закупит части человеческих тел на 12,8 млн рублей. Это следует из данных портала госзакупок.
Всего объявлено два тендера на закупку замороженных человеческих конечностей и торсов для морфологических курсов и мастер-классов для врачей.
Отмечается, что исполнитель должен подтвердить законность получения человеческих останков.
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