Собянин объяснил введение чек-инов в ночных заведениях Москвы

Система идентификации в столичных ночных заведениях позволит избежать закрытия индустрии при дальнейшем увеличении числа случаев заражения коронавируса, объяснил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что благодаря идентификации можно будет оперативно выявлять контактных лиц заболевшего человека.

По словам Собянина, представители отрасли сами обратились к московским властям, чтобы избежать закрытия.

Ранее сообщалось, что с 19 октября в Москве введут систему идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду. Данная мера вводится для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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