В суд поступила жалоба на приговор по делу о теракте в метро Петербурга

Жалоба представителей защиты осужденных по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году поступила в Апелляционный военный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из осужденных Шохисты Каримовой Виктора Дроздова.

Апелляцию подали адвокаты всех 11 фигурантов дела, указано в сообщении.

3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек. Главный фигурант дела Аброр Азимов приговорен к пожизненному лишению свободы, остальные фигуранты получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

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