Эпидемиолог: ситуация с COVID-19 в России стабилизируется в ноябре

Валерия Исполатова

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется в ноябре, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что рост заболеваемости длится обычно два инкубационных периода, то есть 28 дней. Активное распространение инфекции началось около недели назад, поэтому через 20 дней должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса.

По словам Горелова, в ноябре начнется плавное и устойчивое снижение. До этого же пиковые значения по заболевшим могут составить 17-18 тыс. случаев в сутки.

Ранее стало известно, что в России было зафиксировано 13 754 заразившихся коронавирусом за сутки.

Всего в стране зарегистрировано 1,35 млн случаев коронавируса, 1,05 млн человек выздоровели, 23 491 умерли.

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