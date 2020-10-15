Минюст Белоруссии лишил лицензии адвоката Бабарико и Колесниковой

Полина Рутковская

Министерство юстиции Белоруссии лишило лицензии адвоката Александра Пыльченко, который защищал интересы бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико и члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Бабарико.

«Сегодня Александра Пыльченко, который 30 лет был членом Минской городской коллеги адвокатов, лишили лицензии», – указано в сообщении.

В настоящее время Бабарико и Колесникова находятся под арестом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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