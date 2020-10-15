«Родина-мать» являлась одной из целей задержанных в Волгограде террористов

Одной из целей ликвидированных в Волгограде террористов оказался монумент «Родина-мать зовет!». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России.

Речь идет о центральном памятнике ансамбля «Героям Сталинградской битвы», который расположен на Мамаевом кургане.

Как уточняется, данный монумент был отмечен в карте боевиков.

Ранее стало известно, что силовики нейтрализовали планировавшую теракты в Волгограде группировку боевиков.

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