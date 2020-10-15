Попова рассказала о высокой заболеваемости COVID-19 среди работников офисов

Самый высокий удельный вес среди заболевших коронавирусом в России — у работников офисов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает РИА «Новости».

Попова также уточнила, что основная масса заболевших коронавирусом — люди в возрасте от 30 до 60 лет, и прежде всего это работающее население.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 13 754 заразившихся коронавирусом.

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